Theater mit Tablet, Kopfhörer aber auch realen Begegnungen.

Axel Simon 18.09.2020 15:59

Eine Reise, in der sich Realität und Fiktion die Hand reichen, so nennt das Team um Isabelle Stoffel ihren Audio-Video-Walk Freizone Dreispitz. Mit Kopfhörern und Tablet bewegen sich die Zuschauer vom HeK (Haus der elektronischen Künste Basel) über das Dreispitzareal. Es erwarten sie Klangwelten, die Schauspielerin Mona Petri, aber auch andere Mitspielerinnen, die sie an unerwartete Orte führen. Der Parcours zeigt das ehemalige Zollfreilager als Mikrokosmos aus Alltagsleben, Kunst und Industriegewerbe und reflektiert dabei die Transformationsprozesse unserer Gesellschaft.