Filmstill aus Merryll Hardts «Une vie radieuse» (2013)

Redaktion Hochparterre 04.11.2021 15:58

Die Internationalen Kurzfilmtage Winterthur (9. - 14. November 2021) zeigen dieses Jahr ein Spezialprogramm mit Filmen über Le Corbusier. Die sehenswerte Auswahl umfasst Filme von 1930 bis heute und spannt den Bogen von didaktischen Lehrfilmen über Fernsehbeiträge bis hin zu aktuellen künstlerischen Auseinandersetzungen mit seinem Werk. Zu sehen sind unter anderem der legendäre Stummfilm «L'architecture d'aujourdhui» von Pierre Chenal oder Pierre Kasts Dokumentarfilm «Le Corbusier l'architect du bonheur» (beide mit Auftritten des Architekten). Zu sehen ist auch das Filmmaterial zum «Poème électronique», jener bahnbrechenden Multi-Media-Installation, die Le Corbusier für den Phillips Pavillon an der Expo58 in Brüssel konzipierte. Zu sehen sind weiter Kurzfilme aus den letzten Jahren, die sich aus unterschiedlichster Perspektive mit dem kontroversen Hinterlassenschaft des Jahrhundertarchitekten auseinandersetzen: von Meryll Hardts «Une vie radieuse» (2013) bis zu «A Visit to the Petite Maison» (2015), den der Schweizer Filmemacher Severin Kuhn gemeinsam mit Annette Gigon und Mike Guyer realisiert hat. Endlich wieder auf grosser Leinwand zu sehen ist schliesslich auch der wunderbare Film «Centre Le Corbusier» von Fredi M. Murer und Jürg Gasser, der Entstehung und Raumwirkung des einzigen Zürcher Corbusier-Baus kongenial in bewegte Bilder und Klänge übersetzt.

Le Corbusier I & II (Teaser) | 25th Internationale Kurzfilmtage Winterthur

Das Le Corbusier-Spezialprogramm wird in zwei Blöcken am Samstag, 13. November, 14.30 Uhr und Sonntag, 14. November, 11 Uhr gezeigt; weitere Informationen finden sich auf der Website der Kurzfilmtage: kurzfilmtage.ch

Hochparterre-Redaktor und Film-Architektur-Experte Marcel Bächtiger hält eine Einführung ins Programm (am Samstag) und unterhält sich mit Fredi M. Murer und Severin Kuhn (am Sonntag).

Hochparterre verlost dreimal zwei Tickets für die Kurzfilmtage, gültig für eine Vorstellung Ihrer Wahl. Um an der Verlosung teilzunehmen, beantworten Sie folgende Frage:

In welcher Stadt wurde Le Corbusier geboren?

Schicken Sie die Lösung und Ihre Kontaktdaten bis Montag, 8. November, 18 Uhr an online @ hochparterre . ch. Viel Glück!