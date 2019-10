Refik Anadol, Infinity Room

Anna Raymann 30.09.2019 13:51

Künstlerische Intelligenz Am 24. und 25. Oktober findet im Zürcher Schiffbau die neunte Ausgabe der Volvo Art Session statt. Wir verlosen 2x2 VIP-Tickets für die Opening Night. 30.09.2019 13:51

Treu dem Thema «Human meets Digital» verknüpft die Volvo Art Session gastierend im Zürcher Schiffbau Kunst und Technologie. Stand bei der letztjährigen Ausgabe noch der immer menschlicher werdende Roboter im Fokus, ist es diesmal – in der neunten Ausgabe – der Mensch, der durch neue Technologie am und vor allem im Körper maschinenähnlich wird: der Cyborg. Ein solcher ist Neil Harbisson. In seinem Referat wird er das Publikum Farben hören lassen. Ausserdem zeigt Refik Anadol mit zwei seiner Werke, wie aus Daten Kunst und Raum wird. Christopher Bauder präsentiert gemeinsam mit Elektro-Produzent und DJ Kangding Ray einen Auszug aus der Lichtinstallation «Skalar». Die Ausstellung der Volvo Art Session ist mit einem kleinen Rahmenprogramm am Freitag, 25. Oktober frei zugänglich. Wir verlosen zudem 2x2 VIP-Tickets für die Opening Night am 24. Oktober. Melden Sie sich via E-Mail mit Ihrem Namen – Viel Glück!...