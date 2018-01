Manuel Lehmann, der Gründer von Thinkpact Zukunft, veröffentlichte kürzlich im oekom Verlag das Buch ‹Kollaborativ Wirtschaften›. Dieses zeigt auf wie mit Methoden des Community Organizing und der Soziokulturellen Animation kollaborative, also gemeinschaftliches Arbeiten wie Sharing, Social Entrepreneurship, Urban Gardening, Foodwaste-Projekte, Wohngenossenschaften und Gemüsekooperativen unterstützt werden können. Mit konkreten Handlungsempfehlungen wird es möglich, diesen zukunftsfähigen Teil der Wirtschaft gezielt zu fördern. Am 17. Januar um 19 Uhr stellt Lehmann sein Buch im Impact-Hub im Viadukt in Zürich vor.