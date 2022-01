Enrico Fröhlich, Klimaspuren Dokumentarfilmer, standesgemäss mit der Peter-Fonda-Sonnenbrille der Regisseure.

Köbi Gantenbein 29.01.2022 11:03

Im letzten Sommer stemmten Hochparterre & Friends «Klimaspuren» – die Wanderung von Ilanz nach Genf. Nun ist der Dokumentarfilm von Enrico Fröhlich fertig und kann hier geschaut werden. Und wer ihn öffentlich vorführen will, für den gibt es eine Version in Qualität des Kinos. Der Film zeigt eine Essenz der Expedition: Menschen laufen durch Landschaften, kommentieren, denken nach, lassen sich unterweisen über die Spuren, die die Klimakrise in Landschaft, Natur und Gesellschaft schon zurückgelassen hat. Und der Film zeigt die Vielfalt der Schönschweiz und die Schönheit der Gebrauchsschweiz aus Abbau-Landschaften für den Zement, Flughäfen, Autobahnen und die endlosen Siedlungsränder aus Einfamilienhaus-Landschaften. Zoe Stadler, Dominik Siegrist und Köbi Gantenbein, die Vorwanderinnen, sitzen inzwischen gebeugt über dem Buch zum Stand und Aussicht der Klimapolitik. Es erscheint im Juni in der Edition Hochparterre.