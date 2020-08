Frühe Prägung: Ein Herz für die Tiere dank Wissen um sie.

Ein Buch über die Vielfalt der Fauna hat Zoe Stadler im frühen Kindesalter geprägt. Heute engagiert sich die Ingenieurin in verschiedenen Organisationen für den Klimaschutz.

Zoe Stadler 29.08.2020 14:01

«Umweltschutz» zieht sich durch mein Leben hindurch. Die Ausbildung zur Ingenieurin habe ich gewählt, um mit den erneuerbaren Energien die Umwelt schonen zu können. Mit elf Jahren hörte ich mit dem Fleischkonsum auf. Und geflogen bin ich selten, heute verzichte ich ganz darauf. Die Sensibilität für die Umwelt begann bei mir im frühen Kindesalter mit einem bilderreichen Buch. Im «Grossen Buch der Tierwelt», das ich heute noch besitze, gibt es allerlei zu sehen: kämpfende Bären, starke Ameisen, flatternde Flamingos, züngelnde Schlangen, springende Fische und farbenfrohe Vögel. Die Durchsicht und ziellose Ansicht der unterschiedlichsten Wesen und deren Zusammenleben ist faszinierend. Man liest Geschichten und sieht Welten, in die man nie mit Absicht eingetaucht wäre, die aber deshalb nicht weniger fesseln. In einer ruhigen Stunde erfährt man dabei, wie der Dreistachlige Stichling heiratet, was die Coriolis-Kraft ist und wo der Weissrüsselbär wohnt. Ohne die Wohnung verlassen zu müssen, sind Re...