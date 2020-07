Kollaps: Warum Gesellschaften überleben oder untergehen

Köbi Gantenbein 10.07.2020 07:00

Kipppunkt #16: Kollaps Bob Gysin baut als Architekt und Gründer von BGP Partner seit Jahren nachhaltig und energiebewusst. Das Buch ‹Kollaps› von Jared Diamond zeigte ihm, dass Nachhaltigkeit viel mit Haltung und Kultur zu tun hat. Köbi Gantenbein 10.07.2020 07:00

Der Geograf und Anthropologe Jared Diamond beschreibt in seinem Buch die Folgen der massiven Zerstörung der Umwelt auf unser Leben und er benennt die Ursachen der Klimaerwärmung. Er beschreibt die Emigration auf Grund von Dürre und Trockenheit, den Landverlust wegen des steigenden Meeresspiegels und so weiter. Eindringlich lernte ich in diesem Buch, dass die Ausbeutung und Zerstörung unserer Lebensgrundlagen aufhören und wir Alternativen entwickeln müssen zu dem, was sich seit der ‹Aufklärung› durch Menschenhand entwickelte. Doch Diamond greift weiter: Er kenne keinen Fall, in dem man den Zusammenbruch einer Gesellschaft ausschliesslich auf Umweltschäden zurückgeführt werden könnte, «immer tragen auch andere Faktoren dazu bei.» Er begründet mit grossem historischem Wissen fünf Faktoren, die für einen solchen «Kollaps» oder Kulturuntergang verantwortlich sind: unbeabsichtigte Umweltzerstörung, Klimaveränderung, feindliche Nachbarn, abnehmende Unterstützung z.B. von Nachbarn, Qualität...