«There are professions more harmful than industrial design, but only a few of them», schreibt Viktor Papanek in seinem Buch.

Kipppunkt #14: Design for the Real World

Die Eco-Designerin Ursula Tischner fand in Viktor Papanek jemanden, der in Worte fasste, was sie während ihrem Studium fühlte: Design hatte seine problemlösende und sinnstiftende Mission verloren.

Ursula Tischner 26.06.2020 07:00