Die Autorin fragt sich, ob und wie die verschiedenen Formen von Grenzen gerechtfertigt werden können.

Köbi Gantenbein 20.06.2020 07:00

Kipppunkt #13: Gerechtigkeit über Grenzen Hans-Georg Bächtold ist Raumplaner. Von 2009 bis 2018 war er Geschäftsführer des SIA. Ein Buch von Onora O’Neill über Gerechtigkeit und Pflichten in der globalisierten Welt hat ihn erhellt. Köbi Gantenbein 20.06.2020 07:00

In der Randregion Schaffhausen ennet dem Rhein, direkt an der Grenze zu Deutschland (Büsingen) aufgewachsen, interessieren mich Grenzen seit meiner Kindheit. Ich habe das ‹Böckligumpe› über die Grenzsteine geübt. Mein Studium der Forstwirtschaft war ein Hin und Her zwischen Natur und Technik. Als Kantonsplaner in der Trinationalen Agglomeration Basel gehörten die Barrieren – auch zwischen den Gemeinden – zum Arbeitsalltag. Für mich war diese Zeit eine anregende Weiterbildung, auch wenn ich die Profilierung beider Basel durch Abgrenzung nie verstanden habe. Als Geschäftsführer des SIA haben mich die Gräben zwischen den unterschiedlichen Berufsgruppen stark beschäftigt. All diese Erfahrungen und die nun drängende, wie unsere Gesellschaft sich im Klimawandel zu Recht finden kann, erhellt Onora O'Neill, geboren 1941 in Nordirland. Als Professorin für Philosophie lehrte sie in Cambridge. In ihrem 2019 erschienen Buch ‹Gerechtigkeit über Grenzen› mit dem Untertitel ‹Pflichten in der...