Naomi Klein, No Logo

Meret Ernst 05.06.2020 11:00

Das Buch No Logo! las ich Anfang Nullerjahre während meines Praktikums in Berlin. In der WG diskutierten wir Autonomie, linke Politik, Selbstverwaltung, eine staatskritische Haltung – das war neu für mich. Ich stand am Anfang meiner Karriere als Designer. Durch die Expertin Ursula Tischner hatte ich an der ZHdK gelernt, was Nachhaltigkeit auf der Produktebene bedeutet, was damals Eco Design genannt wurde, und wie schwierig das zu erreichen ist. Zur selben Zeit ging die globale Post ab; Unternehmen verlagerten ihre Produktion nach China. Das homogenisierte, globale Angebot der grossen Marken wurde immer sichtbarer. Und so überschatteten die dunklen Seiten der Globallsierung die Euphorie: die Ausbeutung der Menschen und der Natur. Als Designer konnte ich nicht länger behaupten, es ginge lediglich um die korrekten, weil nachhaltigen Materialien und Verfahren, und gut ist. Die Frage, die Naomi Klein so wirkungsmächtig formulierte, lautete: Wie werden durch Labels Interessen ausgedrückt und durchgesetzt und wer zahlt eigentlich den Preis für die billig produzierten, aber teuer verkauften Produkte?

Die Grossen achten seit jeher darauf, ihr Image bestmöglich zu transportieren um ihre Macht zu erhalten, das war schon bei den Medici so. Doch in den Nullerjahren wurden die Konzerne mächtiger als die Staaten. Die Marktlogik der Global Brands geht ja nur auf, weil sie in – oft korrupten – Billiglohnländern weder Umwelt- noch Sozial-Standards einhalten müssen. Inzwischen vereinnahmen die grossen Konzerne auch die Gegenkultur, die Gesundheitswesen oder die Bildung. Der Kapitalismus frisst alles. Naomi Klein machte auf diesen Mechanismus aufmerksam. Inzwischen hat er sich auch im digitalen Raum breitgemacht. Die Verhältnisse sind nicht einfach verschwunden durch ihre Anklage, im Gegenteil. Die prekären Arbeitsverhältnisse verlagerten sich in die digitale Welt. Heute ist GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, die Chiffre des Bösen. Die Dominanz ist erdrückend, die soziale Ungerechtigkeit und die ausbeuterischen Praktiken werden reproduziert.

Zugleich haben sich die Konzerne, die von Naomi Klein und der globalisierungskritischen Szene heftig angegriffen wurden, unter dem Druck der Konsumierenden etwas bewegt. McDonald hat sein Logo auf grün gewechselt und bietet vegetarische Menüs an, H&M verkauft Kleider aus rezyklierten Stoffen, Puma hat sich auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Natürlich müssen die noch viel mehr machen. Es reicht längst nicht. Die konzernkritische Haltung ist auch in der Konzernverantwortungsinitiative spürbar. Dieser Kampf ist noch lange nicht vorbei, das Buch so gesehen immer noch aktuell.

No Logo! formuliert eine extreme Kritik am Design, weil es Symbole der Macht produziert und dabei oft genug Aspekte der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit ausblendet. Wir Designer geben dem Wunsch nach Zugehörigkeit und Abgrenzung schliesslich Form, das ist unser Kerngeschäft. Das Buch hat deshalb mein Bewusstsein dafür geschärft, mich nicht instrumentalisieren zu lassen. Mir wurde klar, in welchem extremen Spannungsverhältnis ich arbeiten müsste. Ich heuerte deshalb nie bei den grossen Playern an.