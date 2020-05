Climate Justice: A Man-Made Problem With a Feminist Solution

Ludovica Molo traf in Venedig die ehemalige Präsidentin von Irland, Mary Robinson. In ihrem Buch ‹Climate Justice› erklärt diese, warum man Fragen der Menschenrechte nicht von Klimafragen trennen kann.

Axel Simon 29.05.2020 08:44

Bei uns zuhause ist Climate Change ein grosses Thema. Im letzten Schuljahr war meine Tochter im Gymnasium und hat sich bei Fridays For Future engagiert. Im Februar 2019 ist sie mit der Schweizer Delegation nach Strassburg gereist und hat dort die italienisch sprechende Schweiz vertreten. Das hat mich sehr beeindruckt, diese superjungen Leute! An der Schlussdebatte der letzten Architekturbiennale in Venedig war es aber eine ältere Frau, die mich beeindruckt hat: Mary Robinson ist Mitte Siebzig, war Anwältin für Menschenrechte und die erste Präsidentin von Irland. In ihrem Buch ‹Climate Justice› von 2018 erklärt sie, warum man Fragen der Menschenrechte nicht von Klimafragen trennen kann. Sie erzählt Geschichten von Frauen, die in Gegenden leben, die vom Klimawandel extrem betroffen sind. Es sind Frauen aus Alaska, Vietnam oder Afrika, die keine Stimme haben und die gerade deshalb zu Aktivistinnen geworden sind. Frauen riskieren mehr, denn sie sind das schwächste Glied. Sind sie ermächtigt, können ...