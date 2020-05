«Radical Matter: Rethinking Materials for a Sustainable Future» erschien 2018 bei Thames & Hudson.

Lilia Glanzmann 01.05.2020 08:01

Kipppunkt #06: «Ich weinte nur noch.» Ein Film veränderte Veronica Antonuccis Denken. Das Buch «Radical Matter» hilft der Designerin, diese neuen Gedanken in Taten umzusetzen. 01.05.2020 08:01

«Mein erster Kick verursachte der Dok-Film «The True Cost – der Preis der Mode» über die eingestürzte Textilfabrik Rana Plaza. Zwar hatte ich schon viel über die unfaire Mode-Produktion gelesen und war mir dem Problem bewusst. Aber erst dieses niederschmetternde Portrait über die Frauen und Männer in Bangladesch, Indien oder Afrika die wir mit unserem gierigen Modekonsum ausbeuten, vergiften und töten, liess mich handeln. Nach dem Film weinte ich ununterbrochen und entschied, etwas zu ändern. Damals studierte ich in Zürich Mode. Ich kaufte ein Jahr lang gar nichts mehr und verzichte seither komplett auf H&M oder Zara. Zudem wechselte ich die Studienrichtung zu Schmuckdesign in Genf. Diese Produktionskette kann ich als Designerin einfacher überblicken und steuern, als die vielteilige Textilproduktion mit all den Fasern und Farben. Doch mein Anspruch an faire und nachhaltige Produktion fand auch im Schmuckstudium kaum Gehör und stand auch nicht auf dem Lernplan. Die HEAD ...