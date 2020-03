Filmstill von George Steinmetz im Onlinebeitrag von ‹Losing Earth› auf www.nytimes.com. Fotos: www.nytimes.com

Kipppunkt #01: Losing Earth Alles, was wir heute über die Klimakrise wissen und sagen, wusste und sagte man schon vor 40 Jahren. Die New-York-Times-Reportage ‹Losing Earth› erschütterte Hochparterre-Redaktor Axel Simon. 27.03.2020 12:19

Es war in den letzten Herbstferien, im Blick: der Bergsturz zu Bondo. Ein Freund hatte mir einen Link geschickt, der mich die nächsten Nächte wachhielt. Statt zu schlafen, las ich auf meinem iPhone einen Artikel, der eine gesamte Ausgabe des New York Times Magazines gefüllt hatte. ‹Losing Earth› von Nathaniel Rich rüttelte am Boden unter meinen Füssen. Der Journalist blickt zurück auf die Jahre zwischen 1979 und 1989, in eine Zeit, in der sich ein Bewusstsein herausbildete für das, was längst bekannt war: Wir heizen das Klima auf. Allen war plötzlich klar, dass es eine Kehrtwende braucht. Und alle zogen am gleichen Strang: der Umweltschützer und der NASA-Forscher, der Politiker und sein Präsident. Selbst Exxon, das grösste Öl- und Gasunternehmen der Welt, leistete sich Wissenschaftler – nicht um zu leugnen, sondern um Auswege zu suchen. Beim Lesen rieb ich mir immer wieder die Augen: Schon in den 1950ern erklärten Filme amerikanischen Schulkindern die Klimaerwärmung? Schon in den 1...