Köbi Gantenbein 30.10.2018 17:01

Kathrin Siebert führt nun die Geschäfte bei Archijeunes. Die Architektin und Kunst- und Architekturhistorikerin arbeitete seit 2007 am Institut für Geschichte und Theorie der Architektur an der ETH Zürich. Unter anderem betreute sie das Buchprojekt über die Architektin Lux Guyer, das sie mit Studierenden und Wissenschaftlern gemeinsam erarbeitet hat und entwickelte ein e-learning zur Geschichte des Städtebaus. Diesen Herbst schliesst sie ihre Dissertation über den Basler Architekten Hans Schmidt ab und wechselt dann zu Archijeunes. Ihre Qualifikation als Historikerin und Architektin wird ihr helfen, Kinder und Jugendliche für eine lebenswerte Umwelt zu sensibilisieren – der Daseinsgrund von Archijeunes. Das Thema ist ihr als Mutter von zwei Söhnen eine Herzensangelegenheit. Der Verein Archijeunes will Baukultur vermitteln und im Bildungscurriculum verankern. Denn die gebaute Umwelt ist an schweizerischen Schulen ein „blinder Fleck“. Wer Baukultur aktiv mitgestalten möchte und muss, braucht dafür Grundlagen: Gemeinsames Wissen, differenzierte Sprache und geklärte Begriffe. Das soll früh beginnen und Archijeunes setzt sich dafür ein mit PR-und Überzeungsarbeit, exemplarischen Kursen und Arbeiten, Publikationen und so weiter, Bezahlt wird die Arbeit des Vereins von BSA und SIA.