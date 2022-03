Die Influencerin mit der feministischen Brille. Fotos: Isabelle Lüthi

Das anonyme Künstlerinnenkollektiv Hulda Zwingli aus Zürich kämpft auf Instagram für die Gleichstellung von Frauen in der Kunst. Ausgewählte Posts tragen sie über Kunstkästen in die Schaffhauser Öffentlichkeit.

Melanie Keim 21.03.2022 18:25

Hulda Zwingli in Schaffhausen Das anonyme Künstlerinnenkollektiv Hulda Zwingli aus Zürich kämpft auf Instagram für die Gleichstellung von Frauen in der Kunst. Ausgewählte Posts tragen sie über Kunstkästen in die Schaffhauser Öffentlichkeit. 21.03.2022 18:25

«Müssen Frauen nackt sein, um ins Metropolitan Museum zu kommen?», fragten in den 80er Jahren die Guerilla Girls, versteckt hinter Gorilla-Masken. Heute schreibt ein anonymes Künstlerinnenkollektiv aus Zürich: «Je teurer die Lage, desto weniger Kunst von Frauen.» Die Künstlerinnen verstecken ihre Identität hinter einer gemalten Frauenfigur, die eine violette Brille mit Venussymbolen als Gläser trägt. Es ist das Profilbild von Hulda Zwingli, die seit 2020 auf Instagram für die Gleichstellung von Frauen in der Kunst kämpft. Die Influencerin liefert Daten zur Untervertretung von Künstlerinnen in Schweizer Museen, sie klärt über Werke von Frauen auf, die Männern zugeschrieben wurden, und sie kritisiert die nackten Frauenstatuen im öffentlichen Raum, um die man nicht herum kommt. Nun zeigen die Kuratorinnen von Collettiva in den Schaffhauser Kunstkästen ausgewählte Posts von Hulda Zwingli. Über die zehn Kästen in der Altstadt und am Rheinufer zwingen sie den Schaffhauserinnen und Schaffhauser...