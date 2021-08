Francesca Gabbiani, Mutation V (Ausschnitt), 2020, Courtesy of the artist, Innen Space Zurich, and Monica de Cardenas Gallery © Francesca Gabbiani

Erdschläge

In Zürich öffnet die Kunsthaus-Erweiterung ihre Tore. Mit einer Ausstellung rund um den Klimawandel, mit Kunst vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Und einer Veranstaltungsreihe vor der Eröffnung.

Axel Simon 12.08.2021 11:41