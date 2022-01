Still aus dem Film «Ein Monument im Wandel».

Köbi Gantenbein 27.01.2022 10:52

Zur Architektur und Kultur von Davos gibt es zwei neue Filme. Christian Imhof und Beni Garrido dokumentieren in «Ein Monument im Wandel» den grossen Umbau des Eisstadions. Architekten, Ingenieure, Politikerinnen und Hockeyaner feiern ihr Haus und wir sehen auch viele alten Bilder, staunend wie ein Monument vor einer Generation konstruiert worden ist. Zu haben hier www.ziitsprung.ch. Darüber, was im Monument geschieht, hat die Raumplanerin Martina Schretzenmayr zusammen mit Memoriav einen Film gedreht. Da sehen wir die Veränderungen des Eishockey am Beispiel 100 Jahre HCD - mit Ausschnitten aus Filmwochenschauen und Kurzstatements dreier HCD-Legenden, die die letzten 60 Jahre des HCD mit geprägt haben. Albert Henderson, Walter Dürst und Marc Gianola berichten, wie ihr Sport vom offenen Eisfeld ins riesige Hockey-Chalet gezügelt. Das Design der Ausrüstung der Spieler ist völlig anders und mit der Zeit entstand eine neue Bewegung – die Fan-Kultur mit allem Drum und Dran eigens gestaltet.