Le Corbusier. Icône 4. 1964. Farbige Lithographie. 54:72 cm. Vom Künstler unten links signiert, darunter nummeriert "41/150". Weber 2004, pag. 84/85

In seinen Räumen in Bern stellt das Auktionshaus Galerie Kornfeld eine Auswahl grafischer Werke von Le Corbusier aus. Am 1. November ist Ausstellungseröffnung, am 4. Dezember hält Arthur Rüegg einen Vortrag.