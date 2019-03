Johann Wilhelm Fortunat Coaz: Landschaftspionier, Oberforstinspektor und Nationalpark-Gründer

In der Kirche Fläsch tritt zum Tag des Waldes Johann Wilhelm Fortunat Coaz auf. Landschaftspionier, Oberforstinspektor und Nationalpark-Gründer.

Köbi Gantenbein 18.03.2019 08:00

Johann Wilhelm Fortunat Coaz war der erste Oberförster der Schweiz. Der Bündner Ingenieur, Bergsteiger, Landkartenzeichner, Soldat und Naturschützer ist ein Pionier der Landschaft und des Waldes. Das Waldgesetz prägte er ebenso wie er den Nationalpark mitgegründet hat. Mit 92 Jahren erst liess er sich pensionieren, vor hundert Jahren ist er gestorben. Köbi Gantenbein hat ihm mit seiner Kapelle Bandella delle Millelire eine Suite gewidmet: «Das lange und seltsame Leben des Johann Coaz» wird am Tag des Waldes, am 21. März um 19 Uhr, in der Kirche von Fläsch aufgeführt.