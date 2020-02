Guido Baselgia ist Kulturpreisträger des Kantons Graubünden. Fotos: Monika Baselgia

Köbi Gantenbein 06.02.2020 15:14

Bündner Kulturpreis für Guido Baselgia Guido Baselgia, der Künstler und Fotograf aus Malans, erhält den Kulturpreis des Kantons Graubünden für seine Landschaftsfotografie. Er sei, lobt die Regierung, Poet und Handwerker des Lichts. 06.02.2020 15:14

Die Regierung des Kantons Graubünden vergibt den Bündner Kulturpreis 2020 an Guido Baselgia (1953). «Der Fotograf aus Malans», heisst es in der Regierungsmitteilung, «hat in den letzten 30 Jahren ein künstlerisches Werk von hohem Rang geschaffen. Seine Schwarzweiss-Bilder der Berge Graubündens, der Landschaften Boliviens und des Regenwaldes in Ecuador lehren das Sehen und nehmen uns mit zu den Grundlagen der Erde und zur Verletzlichkeit der Welt.» Der Preis ist mit 30 000 Franken dotiert; am 12. Juni um 17 Uhr wird der Preisträger mit einem Fest in Malans gefeiert, dem Ort, wo er lebt und arbeitet. Neben Baselgia vergibt die Regierung sieben Anerkennungs- und acht Förderpreise von je 20 000.-. Franken. Der Poet und Handwerker des Lichts Die Regierung verleiht ihre Kulturpreise auf Antrag ihrer Kulturkommission. Deren Präsident Köbi Gantenbein schrieb in seiner Laudatio: «Guido Baselgia ist ein Forschungsreisender in der Landschaft. Sein Werkzeug sind das Auge und der Verstand, sein Messbuch is...