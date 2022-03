Der russische Pavillon in Venedig bleibt dieses Jahr geschlossen. Fotos: PD

Die Kunstbiennale in Venedig findet dieses Jahr ohne Russland statt. Der Kurator und die Künstler des russischen Pavillons sind von ihren Ämtern aus Protest über den Krieg in der Ukraine zurückgetreten.

Andres Herzog 28.02.2022 17:01

Die Künstlerin Alexandra Sukhareva, der Künstler Kirill Savchenkov und der Kurator Raimundas Malašauskas haben am Sonntag auf den sozialen Medien mitgeteilt, dass sie aus Protest über den Krieg in der Ukraine nicht an der Biennale 2022 in Venedig teilnehmen werden. «Kunst hat keinen Platz, wenn Zivilisten im Raketenbeschuss sterben, wenn Bürger der Ukraine sich in Notunterkünften verstecken, wenn russische Demonstranten zum Schweigen gebracht werden», schreiben sie auf Facebook. «Die Biennale bekundet ihre uneingeschränkte Solidarität mit diesem edlen Akt des Mutes», heisst es in der Medienmitteilung der Biennale. Ob der ukrainische Pavillon dieses Jahr eröffnen kann, bleibt unklar, wie artnews.com schreibt. Die Künstler und das Kuratoren-Kollektiv hofften letzte Woche noch, dass eine Teilnahme möglich ist. Doch wegen der Invasion können sie ihre Arbeit nicht fortsetzen.