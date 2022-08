Die Kuratorin Carole Kambli und die Künstlerin Talaya Schmid vor Lilly Kellers Buchobjekten. Man darf darin blättern – aber nur in den Handschuhen der Künstlerin. Fotos: M i c h e l G i l g e n

Susanna Koeberle 23.08.2022 13:25

Lilly Kellers letztes Atelier und Zuhause in Thusis ist ein Gesamtkunstwerk. Leben und Arbeiten waren für sie untrennbar miteinander verflochten. Der Besuch dieses Ortes gleicht einer Reise in den wundersamen Kosmos der Künstlerin. Zum einen ist da ihr Werk, dem man überall verstreut in dem kleinen Holzbau begegnet, den Keller (1929, Muri – 2018, Thusis) ab 2016 bewohnte. Zuvor nutzte sie das ehemalige Lagerhaus, das sie von ihrer Grossmutter geerbt und zum Atelierhaus umgebaut hatte, als Erholungsort im Sommer. Selbst der Garten ist Ausdruck ihres reichen künstlerischen Wirkens. Zur besonderen Stimmung dieses Künstlerinnendomizils trägt auch das Arrangement der Gegenstände und Möbelstücke im Hausinnern bei. ###Media_2### Einblick in eine ihrer wichtigsten Werkgruppen bietet zurzeit die Ausstellung «Durch-Sichten. Augen-Blicke. Denk-Reisen. Lilly Kellers Künstler:innenbücher». Die rund 90 Bücher, die Keller im Laufe ihres Lebens schuf, auszustellen, ist eine besondere Herausforderung. Die unterschiedlich grossen Arbeiten auf den Begriff «Buch» zu reduzieren, greift allerdings zu kurz. Vielmehr sind es fragile Buchobjekte, die Ausdruck der disziplinenübergreifenden Recherchen der Künstlerin sind. Die teils mehrere hundert Seiten umfassenden Unikate waren bisher kaum zugänglich. Die Kuratorin Carole Kambli sieht in ihnen Ursprung und Summe des Werkes von Lilly Keller und wollte dafür ein besonderes Umfeld schaffen. Um sie gebührend zu präsentieren, beauftragte sie das Büro Ortreport mit einer Szenografie, die in wechselnden Konstellationen verschiedene Perioden sowie das prozesshafte Entstehen der Künstlerinnenbücher beleuchten. ###Media_4### Über das lang gezogene Holzgerüst, in dessen Mitte die Objekte ausgelegt sind, spannten Katrin Murbach und Fabian Jaggi eine breite, lose hängende Stoffbahn. An der Eröffnung am 20. August fand eine besondere Führu...