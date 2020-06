Der Ausstellungskalender Art o'clock sortiert Ausstellungen nach ihrem nahenden Ende.

Meret Ernst 08.06.2020 10:24

Keine Ausstellung mehr zu verpassen – das habe ich mir im Lockdown vorgenommen, und war wohl nicht alleine. Hilfe naht für die Vergesslichen, und zwar in Form einer Plattform, die über 60 Ausstellungen in der Schweiz nach der verbleibenden Anzahl noch geöffneter Tage sortiert: Je kürzer die Frist zum Ende, desto weiter oben erscheint sie in der Liste. Dann wählt man aus, wie viele Tage oder Wochen vor Ausstellungsende die Erinnerung per Email gesendet werden soll und plant den Besuch der Ausstellung rechtzeitig. In nächster Zeit werde der Verein auch Ausstellungen von Kunstgalerien online schalten, ausführliche Ausstellungsinformationen integrieren und eine Filterfunktion einführen, so die Pressemeldung. Damit wäre dann jede vorgeschobene Entschuldigung hinfällig, eine Ausstellung verpasst zu haben. Die Kunstwelt und die Liga der Vergesslichen danken den beiden Initianten Fabio Schmieder und Marc Rinderknecht.