Aua benedida und aua desinfectar in der Kirche von Ladir. Fotos: Peter Egloff

Köbi Gantenbein 08.09.2020 14:33

Die katholischen Oberhirten des Bistums Chur taten sich anfangs nicht leicht mit Corona. Als die Epidemologen ihnen ans Weihwasserbecken gingen und die Kirchen schlossen, behaupteten sie, dass der liebe Gott und nicht der Daniel Koch die Menschen vor Ansteckung schützen werden – vorab die Gläubigen und erst recht die Betenden hätten nichts zu befürchten. Die Gottesfürchtigen mussten bald vor der Naturwissenschaft einknicken. Die Kirchen blieben an Ostern erstmals seit Menschengedenken leer. Doppelwasser-Kiste Ihre Schäflein weit draussen in den Gemeinden nehmen die Sache pragmatischer. In Ladir, einem Dörflein hoch über der Surselva, haben sie gar eine praktische Erfindung gemacht: Das Weih- und Schutzwasserkistchen, das im Windfang der Kirche steht, die dem heiligen Zeno gewidmet ist. Das Design ist imprägniert vom Wissen, dass doppelt genäht besser hält. Also die «aua benedida» für die gesunde Seele und die «aua desinfectar» für den gesunden Körper. Beides schön geordnet in einem...