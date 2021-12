Der Mann mit dem Hut: Pascal Hofmann nähert sich in seinem Film der Bildwelt Not Vitals.

Eine delirierende Reise durch das Werk des Engadiner Weltkünstlers: Ab heute ist ‹NOT ME – A Journey with Not Vital› von Pascal Hofmann auf unserer Streaming-Platform zu sehen.

Marcel Bächtiger 21.12.2021 11:43

Ist «NOT ME» ein Architekturfilm? Streng genommen nicht, denn Not Vital ist ja Künstler, kein Architekt. Allerdings ist Not Vital ein typischer Architektenkünstler, und dies im doppelten Sinn: Zum einen schätzt und versteht man ihn in Architekturkreisen, zum anderen zählt die Architektur selbst zu seinen künstlerischen Tätigkeitsfeldern – das eine befördert das andere.

Der Trailer von ‹NOT ME – A Journey with Not Vital›.

Die architektonischen Werke Not Vitals stehen dabei bildhaft für die unerfüllten Sehnsüchte manches Architekturschaffenden: Es sind Räume, Häuser, Türme, die nur der eigenen Idee verpflichtet sind, meist frei von Sachzwängen, dafür umso näher an Imaginären, Obskuren, Enigmatischen. Unvergessen das kuchenstückförmige Ein-Raum-Haus namens «Josüjo», das per Fernbedienung aus der Wiese herausgefahren werden kann und per Knopfdruck wieder im Erdreich verschwindet.

Das «Josüjo» steht in Sent, wo der Künstler geboren wurde, doch Not Vitals Leben ist ein ausgesprochen kosmopolitisches und der Film «NOT ME» folgerichtig ein Reisefilm: «A Journey With Not Vital».

Die geografischen Stationen – von Patagonien über Peking und New York bis Agadez – sind dabei nur die äusseren Fixpunkte einer delirierenden filmischen Reise, die den Traumbildern und Sehnsüchten Not Vitals folgt und dabei durchaus selbstreflexiv bei den urkünstlerischsten Frage ankommt: Was mache ich da überhaupt? Dokumentarisches verwebt sich in diesem Film mit inszenierten Momenten, so wie die wiederkehrenden Motive aus Not Vitals Werk zwischen Wirklichkeit und Fantasie oszillieren. Über das konventionelle Künstlerportrait weit hinausweisend, eröffnet Pascal Hofmanns «NOT ME» filmisch wie künstlerisch wundersame Perspektiven.

