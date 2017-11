Architektur FilmTage Zürich

Am Freitagabend sowie samstags und sonntags ab dem Nachmittag laufen 20 Filme und Kurzfilme aus aller Welt. Da ist erwartbar Architektisches: über Bjarke Ingels, Francis Kéré, Gottfried Böhm und Auguste Perret. Da ist aber auch soziologisch Interessiertes: über menschenleere Infrastrukturen, chinesischen Grosshandel und Architektur für Flüchtlinge, über Fabrikarbeiter in Korea, Einwanderer in London, Touristen in Lissabon und Landwirte in China.

Hochparterre verlost 2 x 2 Tickets für ‹Making Space – 5 women changing the Face of Architecture› (sonntags ab 14 Uhr) mit anschliessender Diskussion über die Rolle der Frauen in der Architektur. First come first serve: Email an online@hochparterre.ch.