20 Jahre Riffraff

2018 ist ein schönes Jahr. Hochparterre wird 30 und heute vor 20 Jahren öffnete das Stadtzürcher Kino Riffraff. Seit fünf Jahren gibt es da durchaus einen Zusammenhang, denn so lange schon zeigen und diskutieren wir als ‹Hochparterre Kino› gemeinsam in lockerer Folge Dokus und Spielfilme, die etwas mit Architektur, Design und Stadtleben zu tun haben.



Nun liessen sich viele Geschichten erzählen: Über den Mut der Pioniere aus dem Umfeld des Kino Morgental (u.a. mit Christoph Schaub), an der damals noch etwas anrüchigeren Langstrasse ein Kulturkino zu eröffnen. Über die beste Filmauswahl der Stadt. Über Originalsprache, keine Popcornpause und Bier, das man mit in den Saal nehmen darf. Und natürlich: Über Meili Peter und Staufer Hasler Architekten, die 1998 das erste Riffraff bauen, es 2002 erweitern und 2014 das Tochterkino Houdini in die Genossenschaft Kalkbreite fügen. Ein halbes Jahr später brennt dieses und wird nochmals und noch besser gebaut.