Eine Bild aus der Serie ‹Chalets of Switzerland› von Patrick Lambertz

Bilder erwerben, Baudenkmäler retten Der Künstler Patrick Lambertz hat eine Zusammenarbeit mit der Stiftung Ferien im Baudenkmal gestartet: Vom Erlös der limitierten Sonderedition ‹Chalets of Switzerland› gehen 10 Prozent direkt an die Stiftung. 13.11.2024 14:42

Die Stiftung Ferien im Baudenkmal, gegründet vom Schweizer Heimatschutz im Jahr 2005, arbeitet an der Schnittstelle zwischen Tourismus und Denkmalschutz. Sie rettet historische Baudenkmäler, die vom Verfall, Abriss oder Leerstand bedroht sind, indem sie diese sorgfältig restauriert und als Ferienwohnungen zugänglich macht. Die Arbeit der Stiftung kann man unterstützen, indem man – naheliegenderweise – in einem ihrer Baudenkmäler Ferien macht. Man kann aber auch ein Bild aus der limitierten Sonderedition von Patrick Lambertz' Fotoserie ‹Chalets of Switzerland› erwerben. Vom Erlös gehen 10 Prozent direkt an die Stiftung. Wie in der gemeinsamen Medienmitteilung von Patrick Lambertz und der Stiftung Ferien im Baudenkmal zu lesen ist, spielt die Serie ‹Chalets of Switzerland› mit den Klischees der romantischen Schweizer Berghütte, hinterfragt diese jedoch auf subtile Weise und zeigt eine tiefere, ungeschönte Realität. «Die Gebäude, die ich fotografiere, haben ihre eigene Schönheit und erzählen zugleich Geschichten einer vergessenen Schweiz», erklärt Lambertz. «Durch die Zusammenarbeit mit der Stiftung Ferien im Baudenkmal möchte ich aktiv zur Erhaltung dieser oft übersehenen architektonischen Schätze beitragen.» Nancy Wolf, Leiterin Marketing und Kommunikation der Stiftung, sagt: «Zentrales Anliegen unserer gemeinnützigen Stiftung ist es, die breite Öffentlichkeit für Baukultur zu sensibilisieren und für ihre sinnvolle und nachhaltige Erhaltung zu sorgen. Aus diesem Grund freuen wir uns über die Zusammenarbeit mit Patrick Lambertz, der mit seinen Werken ein Bewusstsein für regionale Architektur schafft. Der Erlös aus dem Verkauf der limitierten Edition und die damit verbundene Spende fliessen direkt in unsere Arbeit zur Erhaltung von architektonisch und historisch wertvollen Bauten in der ganzen Schweiz.»...