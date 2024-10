«Komposition» von László Moholy-Nagy, frühe 1920er-Jahre. Fotos: Christies via Wikimedia Commons

Redaktion Hochparterre 29.10.2024 06:37

Wie aktuell das Bauhaus noch immer ist, zeigt die Diskussion, die die Rechtspopulisten der AfD in Ostdeutschland angezettelt haben. Sie bezeichneten die 1919 gegründete und 1933 in die USA emigrierte Kunstschule kürzlich als «Irrweg der Moderne», der eine «menschenfeindliche» Architektur hervorgebracht habe. Schon bei den Nazis klang das ähnlich. Gegen solch undifferenzierte Perspektiven hilft nur: Wissen.

Wer seines zur bedeutendsten Kunstschule für Architektur, Design und Kunst des 20. Jahrhunderts erweitern oder auffrischen möchte: Ab Mitte Januar bietet die Volkshochschule Zürich eine Ringvorlesung zum Thema Bauhaus an. An fünf Abenden lernt man dort die Utopie des Bauhauses kennen, erfährt etwas zur Fotografie oder zum Gebäude in Dessau. Es geht auch darum, welche Lehren das Nachkriegs-Amerika aus dem radikalen Konzept zog, und was davon heute für uns noch interessant sein könnte.



«Bauhaus: Der Weg in die Moderne» ist eine Ringvorlesung an fünf einzelnen Abenden. Sie können im Hörsaal der Universität Zürich-Zentrum besucht werden oder auch via Zoom. Auch einzelne Vorlesungen sind buchbar. Die Vorlesungen bereiten auf eine Studienreise nach Weimar, Dessau und Berlin vor, die gesondert gebucht werden kann und im Sommer 2025 stattfindet.

Wir verlosen zwei Gratisteilnahmen an der Ringvorlesung. ​​Senden Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff «Bauhaus» um an der Verlosung teilzunehmen. Teilnahmeschluss ist der 15. November 2024. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird per E-Mail informiert, über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt.