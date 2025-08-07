Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Denkmalschutzjahres 1975 laden die Europäischen Tage des Denkmals 2025 zu einer besonderen Zeitreise ein. Unter dem Titel Architekturgeschichten öffnen sich am Samstag und Sonntag 13. und 14. September die Türen zu mehr als 400 Bauwerke, historische Ortsbilder, archäologische Funde oder ehemalige Industriebauten. Im Zentrum stehen persönliche Erzählungen von Menschen und den Gebäuden, in denen sie leben, arbeiten und die sie gestalten. Das Publikum erwartet in der ganzen Schweiz ein kostenloses Programm mit mehr als 400 Führungen, Ausstellungen oder Workshops. Die Veranstaltungen richten sich an ein breites Publikum – von Architekturbegeisterten bis Familien.

Das Programm der Stadt Zürich fokussiert auf besondere Kulturschätze. Bereits am Donnerstag, 11. September 2025 werden die Denkmaltage mit einem Anlass im neuen Schulhaus und Musikzentrum Brunnenhof eröffnet: Gemeinsam mit Bauvorsteher André Odermatt und Katrin Gügler, Direktorin des Amts für Städtebau, feiert die Denkmalpflege das 50-jährige Jubiläum des Denkmalschutzjahres 1975. Am Abend findet die Vernissage der Publikation ‹erhalten & umnutzen› mit einer Podiumsdiskussion statt. Am Samstag, 13. September können Besucherinnen auf verschiedenen Führungen das baukulturelles Erbe hautnah der Stadt Zürich entdecken.