Jakob will, dass in und nicht ausser der Bauzone Hotels gebaut werden.

Köbi Gantenbein 06.12.2019 10:42

Wenn die Achtsamen bauen In Laax soll auf der grünen Wiese ein Hotel entstehen, wo Topmanagerinnen und Topmanager Achtsamkeit lernen. Doch ein Gebot der Achtsamkeit ist: «Baue innerhalb und nicht ausserhalb der Bauzone.» 06.12.2019 10:42

«Achtsamkeit» ist ein Zauberwort in den Lehrbüchern der Top-Manager. Oft ohne viel Federlesens mit Mitarbeitern stemmen sie den Profit in die Höhe. Um das schlechte Gewissen zu trösten – oder um die Profitrate noch höher hinauf zu treiben –, müssen sie «achtsam» sein. Und da sie das nicht können, lernen sie es in Ausbildungshäusern. Eines soll auf dem Maiensäss Lavanuz oberhalb von Laax Murschetg entstehen: 100 Suiten für 100 Achtsame, die von 250 Kellnerinnen, Köchen und Achtsamkeitslehrinnen einzeln betreut werden. Und weil Achtsamkeit Ruhe und Südlage braucht, wird Matteo Thun, der Mailänder Tausendsassa unter den Architekten, das Achtsamkeitshaus ausserhalb der Bauzone einrichten. Das Projekt «Anaram» konnten die Promotoren – Petra Heeb, Georgios Paparas und Pino E. Zünd – an der letzten Gemeindeversammlung von Laax unter «Varia» vorstellen. Und die Laaxer konnten staunen, wie dort, wo heute Ställe stehen, in sieben in den Hang vergrabenen Schnitzen den Topshots gut zug...