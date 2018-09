Hochparterres Chefredaktor Köbi Gantenbein

Köbi Gantenbein 13.09.2018 18:09

Über die Schönheit Anlässlich der Vernissage des Buches «Die Entdeckung des Kosmos» sprach dessen Herausgeber über die Schönheit der Barkante, des Druckers, der Spekulation und der Freundschaft. Köbi Gantenbein 13.09.2018 18:09

Zur Vernissage des Buches «Die Entdeckung des Kosmos» im Kulturhaus Kosmos in Zürich sprach ich über die Schönheit. Und begann mit der Schönheit der Barkante. Am 11. Oktober 2017 feierten wir im Kosmos die Monografie der Vorarlberger Architekten Dietrich/Untertrifaller. Beim Bier nach meinen Worten stand ich mit Bruno Deckert an die Barkante. Er erzählte von seiner Doktorarbeit an der Universität St. Gallen, für die er parallel zum Aufbau des Kulturhauses diesen Aufbau wissenschaftlich begleitet hatte. Niedergelegt in den üblichen sieben Exemplaren für die Akademie, möchte er nun ein «richtiges Buch» aus seiner Dissertation machen. Ich stiess mit Bruno an: Das machen wir. Ich schlug vier «Festlegungen» vor: 1. Das gute Gefühl: ich kenne Bruno Deckert wie ich halt viele kenne – oberflächlich. Jedes meiner guten Projekte hat eine Freundschaft gestiftet. Das könnte geraten. 2. Das Buch muss ein schönes Buch werden. Dafür machen wir einen kleinen Wettbewerb unter Gestalterinnen. 3. Das Ei...