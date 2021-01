Jakob schreibt über einen Heimatfilm, in dem er auftritt. Fotos: Margarethe Sauter

Köbi Gantenbein 17.01.2021 13:40

«Glücklich sind die Leute in Landquart, sie haben keine Vergangenheit und wissen darum mit der Gegenwart umzugehen.» Mit einem Satz aus einem Brief von Friedrich Nietzsche an Meta von Salis habe ich im Frühling die Wandererinnen und Wanderer begrüsst, die mit Hochparterre und dem Bündner Heimatschutz durch die Gemeinde marschiert sind. Das zitiere ich auch anfangs des Filmporträts, das Christina Caprez für die Televisiun Rumantscha gedreht hat. Hochparterrres vierstündige Wanderung ist das Rückgrat für «Landquart: Boomtown u macla dal Grischun». Wir waren unterwegs vom Schulhaus im Dorfteil Mastrils, über das grosse Gelände der RhB, die Bahnhofstrasse und hinaus zum Plantahof. Und ich gab Belehrungen zu einer der aufregenden Stadtbaugeschichten Graubündens, denn vor 150 Jahren war da noch nichts und mit dem Bau der RhB wuchs die heute drittgrösste Gemeinde des Kantons zu einer Stadt mit all den zentralen, dicht gebauten Funktionen, die eine Stadt ausmachen.

Schicht um Schicht schweift der Film mit schönen, ruhigen Bildern von der Architektur ins richtige Leben. Die Autorin hat für jede Schicht eine Protagonistin gewählt vom Ur-Landquarter, über den RhB-Vizedirektor, die Migrantinnen aus der Surselva und aus Äthiopien, den Forschererfinder, den Singer-Songwriter bis zum Manager des Hauses für junge Tech-Unternehmer. Denn Landquart, geboren aus der RhB, ist auch heute noch ein Ort mit einer hohen Dichte an High-Tech-Betrieben. Und es fehlen hier bis auf das Wandergrüppli die Touristen, wie eine Protagonistin erfreut lobt. Entstanden ist ein lebhafter, zeitgenössischer Heimatfilm (Kamera: Margarethe Sauter, Ton: Jürg Rageth), der neugierig macht auf ein Dorf, das nicht gemeint ist, wenn von den Ortsbildern in Graubünden die Rede ist – es gibt hier aber eine erstaunliche Dichte an Zeugen von 150 Jahren Planungs-, Industrie- und Architekturgeschichte bis hin zu bemerkenswerten neuen Bauten von Schäfer und Risch, Nicolaus Hartmann, Thomas Domenig zu Valerio Olgiati, Jüngling & Hagmann, Joos & Mathys, Günther Vogt bis zu einem Dorfentwicklungsplan von Peter Zumthor. Und es gibt neben solchen Perlen jede Gattung Bauten auf engem Raum, mit denen die Schweiz ihren Fortschritt gebaut und gefeiert hat vom Heimatstil-Hüsli über die Genossenschaftsblöcke und Postmodernekracher bis zu den Areal-Überbauungs-Crèmeschnitten.

Der Film heisst «Landquart: Boomtown u macla dal Grischun» «Macla» heisst auf deutsch der Makel oder noch stärker: der Schandfleck. Dieser Titel ist missraten und fasst den Film der neugierigen Autorin keineswegs zusammen; ein Fragezeichen hätte die Televisun Rumantscha der Schlagzeile zu mindest gönnen dürfen. Denn Landquart hat eines der spannenden Ortsbilder Graubündens auch wenn der Balcun tort und die Patrizierpaläste ganz und gar fehlen. Und die Gemeinde, in der Leute aus 68 Nationen zusammenleben, ist wirtschaftlich, sozial und politisch eine der lebhaften des Kantons. Kurz – Hochparterre wird gelegentlich wieder zur Wanderung auf die «macla» einladen.