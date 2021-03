Jakob kritisiert die aristokratischen Immobilienunternehmen.

Köbi Gantenbein 03.03.2021 15:01

Eine höhere Dividende für ihre Aktionäre verkündet Swiss Property PSP; Gewinn aus dem Jahr 2020 klingelt in der Kassa der Mobimo; Allreal strahlt zuversichtlich, eine gestärkte Bilanz meldet Swiss Prime Site SPS und mehr Dividende gibt es für die Aktionärinnen der Swiss Life, eine der grössten Vermieterinnen von Geschäftsliegenschaften in Europa. Kurz – Sonnenschein und Kassenklingeln. Ich merke dazu noch an: Die grossen Immobilienfirmen hohlen ihre Erträge nicht allein aus Mieten – sie versichern Pensionen, sie sind Generalunternehmer, sie machen als Finanzunternehmen aus Geld mehr Geld. Doch erinnern wir uns – es ist Coronazeit. Etliche Wirtinnen, Hoteliers, Lädelerinnen, Fitnesstrainer und so weiter gerieten schon zweimal in Not. Der Seuche wegen leere Lokale, aber übliche Mietrechnung. Die erste Welle haben viele irgendwie überstanden, die zweite Welle dauert und ob sie eine dritte Welle überleben würden, glauben immer weniger. Wie passt das zu den sonnigen Tagen der Firme...