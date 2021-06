Stillleben mit Rosmarin: Jakob hat gepackt

Köbi Gantenbein 31.05.2021 15:36

Rucksack, Schuhe, Stöcke, Hut – im Rosmaringebüsch. Alles ist eingepackt – erstaunlich wie wenig Gewicht das Wanderzeug heutzutage hat. In einer halben Stunde steige ich aufs Postauto nach Ilanz. In 42 Etappen wandere ich 670 km im Rösslireigen mit Freundinnen und Engagierten fürs Klima von der Surselva nach Genf. Als Chefredakter und Verleger sass ich oft an Sitzungstischen und an Barkanten; es ist ein grosses Privileg meines Lebensfadens als Journalist, dass ich im Abendrot zu einer grossen Reportage aufbrechen kann – aufs Feld, zu Tätern, Opfern und Widerständigen; zu Spuren der Klimakrise und zu Spielräumen derer, die sie nicht einfach hinnehmen wollen. klimaspuren.ch weiss wer, was wo wie.