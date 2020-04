Jakob über Raum, Zeit und Bachs Johannespassion

Köbi Gantenbein 10.04.2020 16:12

Nicolai Kirche, Leipzig, Karfreitag 1724 Am Karfreitag 1724 hat Johann Sebastian Bach in der Nicolai Kirche von Leipzig die Johannespassion erstmals aufgeführt. Ein Capriccio über Raum, Zeit, grosse Musik und Coronatrost. 10.04.2020 16:12

Am Nachmittag des 7. April 1724, am Karfreitag, sitzen auf den Rängen und im Chor der Nicolai Kirche von Leipzig die Musiker und stehen die Sänger. Ob es still war, gespannte Ruhe wie am Karfreitag heute, wenn die Johannespassion aufgeführt wird? Immerhin sitzen und stehen über 2500 Menschen in der dreischiffigen Halle und auf den grossen Emporen. Johann Sebastian Bach gibt den Einsatz zum dramatischen Vorspiel. Die Basslinien pulsieren, die Geigen wirbeln, dissonant halten zwei Flöten und zwei Oboen mit. MIt nur neun Takten erfüllt das Orchester die drei Schiffe der gotischen Halle mit Musik, in der sensible Gemüter zu hören meinen, wie die römischen Kriegsknechte Jesus in Golgata ans Kreuz nageln. Die Basslinien steigen ab, das Orchester schwillt an. Ich stelle mir vor, wie Johann Sebastian Bach sich zurück lehnt und dann die Arme hebt, denn der Chor muss nun mit drei Rufen jubilieren: «Herr, Herr, Herr. » Und dann leiser werden «Herr, unser Herrscher, dessen Ruhm in allen Landen herrlich ...