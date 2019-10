Rudolf Gartenhaus – Hiawatas Wigwam – Graubündens beste Architektur Fotos: Ralph Feiner

Ich lebte im Engadin, in Samedan, bis ich sieben Jahre alt war. Also ging ich dort in den Kindergarten zu Tanta Cilgia. Er war in einem Rücksäcklein am Gemeindehaus in einem nicht mehr gebrauchten Stall eingerichtet. Ihm gegenüber steht die Chesa Planta. Deren Garten waren meine Jagdgründe, denn ich wohnte gleich unten dran an der Bahnhofstrasse. Durch eine Lücke im Zaun schlüpfte ich durchs Dickicht zu meinem Stamm, zu dem Mario «Rote Feder» und Silvali «Kleine Maus» gehörten. Ich hiess Hiawata. Im Park stand ein Pavillon, gemauerter Sockel, hölzerner Aufbau mit einer Veranda. Dieses Gartenhaus war unser Wigwam.

Prägekraft der Architektur

Seit ich Leza Doschs Buch «Entwurf im Wettbewerb. Zur Architekturgeschichte Graubündens 1850 –1930» gelesen habe, habe ich eine These: Es gibt auch für die späteren kulturellen Vorlieben und beruflichen Neigungen eine frühkindliche Prägung. Sie muss meinen Lebensfaden als Feuilletonist mit besonderer Neugierde für Landschaft und Architektur bestimmt haben. Ich habe zwar den Kindergarten und den Planta-Pavillon etwas aus den Augen verloren seit ich mit Lydia, Hitsch und Daniel nach Malans gezügelt bin. Aber wenn ich nun lese, wie Leza Dosch dieses Gartenhaus als eine der bedeutendsten Kleinarchitekturen des 19. Jahrhunderts rühmt, weiss ich dass meine These stimmt. Rudolf von Planta hat dafür den ersten Wettbewerb in Graubündens Architekturgeschichte durchgeführt und Leza Dosch lobt das Resultat so, als hätte auch er seinerzeit glückliche Indianertage in meinem Stamm erlebt. Auch der Kindergarten, lese ich im Buch, ist aus einem Wettbewerb zu einer Perle der Architektur geworden. Und das Spital, wo ich zur Welt kam, ist ebenfalls ein architektonisch wichtiges Haus. Kurz – diese frühkindlichen Begegnungen haben wohl entscheidend dazu beigetragen, dass ich bin, was ich wurde.

Grosse Geschichte

Nun ist Leza Doschs Buch natürlich weit über biografische Erkenntnis hinaus wichtig. Er erzählt eine Geschichte des Kantons durch dessen Bauten. 80 Wettbewerbe hat er ausgegraben und ein Dutzend porträtiert er einlässlich mit Texten, Plänen und Bildern. Wir lernen in einem spannenden Buch, vollgepackt mit Information und Historikerwissen, wie wirtschaftliche, soziale, kulturelle und politische Verwerfungen das gebaute Bild des Kantons geformt haben: Vom Staatsgebäude, über den RhB- Hauptsitz, die Kantonalbank, die Kathedrale bis zum Totengut in Chur. Vom Hotel Waldhaus in Flims über die Klinik Beverin bis eben zu meinem Kindergarten und meinem Wigwam in Samedan.