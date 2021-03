Jakob und Marcel haben einen gemeinsamen Ort: Samedan Fotos: Albert Steiner

Köbi Gantenbein 22.03.2021 08:00

Meilis Postauto Inspiriert von einem alten Foto schrieb der Architekt Marcel Meili (1953–2019) das Buch ‹Steiners Postauto›. Eine vergnügliche Lektüre samt Erinnerungen Meilis und meinen gemeinsamen Ort: Samedan. 22.03.2021 08:00

Der Architekt Marcel Meili ist vor zwei Jahren gestorben. Lange vor seinem Tod hatte er ‹Steiners Postauto› geschrieben. Obschon er selbst Verleger war – ihm und seinen zwei Brüdern gehörte die Mehrheit am Verlag ‹Scheidegger & Spiess› –, brachte er das Buch als Privatdruck für seinen Freundeskreis heraus. Kurz vor seinem Tod gab er grünes Licht, dass Thomas Kramer das Buch ins Programm übernimmt. Flott so. ‹Steiners Postauto› fasziniert. Einerseits weil Marcel Meili als Soziologe auftritt, der sich sicher ist, dass der Mensch nur das sieht, was er weiss. Ein Soziologe auch, der sich daran erfreut, dass ein Bild haufenweise ökonomische, kulturelle und soziale Informationen in sich birgt. Andererseits ist Meilis Buch ein vergnügtes Capriccio zur jüngeren Geschichte Graubündens, des Ingenieurwesens, des Kunstbetriebs und der Familie Meili – brillant geschrieben und begleitet von einem Bilderbalkon. Alles begann mit einem Geschenk Die einen kaufen ihrem Vater zum Geburtstag einen...