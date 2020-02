Jakob ruft auf: Jeder und jede gewinne noch drei «Nein» zum Rosengarten.

Jakob ist in den letzten Wochen in Hochparterre und an Podien gegen die Vorlage zum Rosengartentunnel geweibelt. Er fasst zusammen, warum es am nächsten Wochenende ein doppeltes «Nein» braucht.

Köbi Gantenbein 03.02.2020 11:08

Kein Zweifel – die 56 000 Autos, die täglich von der Hardbrücke in Zürich über den Rosengarten hinauf oder von der Buchegg hinunterfahren sind ein Skandal. Die Automobilität einer Stadt, die Kapazität einer Strasse aber sind weder vom Liebgott gegeben noch nur technische Fragen. Begrenzungen und Ausweitungen sind immer politischer Wille. Für den Rosengarten ist eine Steuerung nötig, die den Strassenkanal zu einer städtebaulich verträglichen Strasse macht. Ein wuchtiges «Nein» in der Stadt und im Land wird und muss Wege öffnen, die Rosengartenachse zu einer normalen Stadtstrasse zu machen. Spurreduktion, Fussgängerstreifen, Velorouten und Tempo 30 wie es auf kurz oder lang überall im Siedlungsraum gelten wird, sind dazu probate technische Mittel. Ein Tram ist denkbar, aber nicht auf Biegen und Brechen nötig. Massgabe für die Strasse sind der Stadtraum und das Stadtleben und nicht hohe Durchfahrtenzahl und Mobilitätsgunst.

Im letzten Jahrhundert entstand die Idee, den Skandal am Rosengarten mit einem Tunnel und einem Tram zu beseitigen. Viel Arbeit von Ingenieuren und grosses politisches Engagement vor allem von Regierungsrätin Carmen Walker-Späh hat aus einer Idee in den letzten zehn Jahren eine Vorlage gemacht. Das verdient Respekt. Dennoch liegt ihr Vorhaben, den Verkehr am Rosengarten auf 56 000 Autos pro Tag zu halten und die Mobilität mit zwei Tramlinien auszubauen, ausser der Zeit. Wenn wir in der Klimakrise bestehen wollen, müssen wir die Belastungen von CO2 nicht erhöhen, sondern nach unten fahren. Ein neuer Tiefbau für 1,1 Milliarden tut das nicht. Die Vorlage zieht keine CO2- und keine Klimabilanz – als sie aufgegleist worden ist, war das nicht Brauch. Ein wuchtiges «Nein» in der Stadt und im Land, wird helfen, dass Projekte nicht allein in ihrer Finanzierung auf Herz und Nieren geprüft werden, sondern auch in ihrer Klimatauglichkeit. Ein Vorhaben, das für die Erstellung und den Betrieb den CO2-Ausstoss – mutmasslich – mitten in der Stadt derart erhöht, kann nicht gebaut werden.

Der Bahnhof Löwenstrasse kostete 580 Mio Franken, die Glattalbahn 555 Mio Franken. «Rosengartentunnel und Rosengartentram» sind mit 1,1 Milliarden budgetiert. Das ist doppelt so viel. Der Nutzen aber ist sicher nicht doppelt so gut. Das zeigt ein erster Bericht des Bundes, der bis zu 40 Prozent mitzahlen soll. Er verlangte vor einem Jahr schon Auskunft. Diese Auskunft aber gibt die Vorlage immer noch nicht, weil niemand Aufwand, Folgen, Schäden und Nutzen in Franken bilanziert hat. Dass die 700 Meter am Rosengarten ruhiger werden, wenn die Autos durch den Tunnel fahren, wollen wir ja hoffen. Die Beruhigung führt aber dazu, dass bis weit über die Rosengartenachse hinaus die Bodenpreise im Quartier ansteigen und die Bewohnerinnen vertrieben werden. Auch das mutmasslich, denn Auskunft gibt es nicht, um wieviel die Liegenschaftsbesitzer reicher werden, weil ihnen Stadt, Bund und Kanton über Strassen- und andere Fonds dieses Projekt bezahlen.

Zuversicht: Im Quartier Wipkingen und in der Stadt Zürich ist ein «Nein» möglich; im Kanton ist es nicht unmöglich – auch weil ein bürgerliches Komitee durch die Dörfer weibelt und die Stimmung weit übers rotgrüne Milieu hinaus gar kritisch ist. Sicher aber ist ein «Nein» keineswegs, entscheidend wird darum, dass jeder und jede noch drei Freundinnen, Väter, Mütter und Kinder überzeugt, ihre zwei Zettel mit einem «Nein» auszufüllen und einzuwerfen.