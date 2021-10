Jakob schaut zurück auf 773 Kilometer Klimaspuren.

Köbi Gantenbein 05.10.2021 21:46

Landschaftskunde, Heimatkunde, Klimakunde Ein melancholischer Bericht über Klimaspuren an den Kongress «System Change statt Climate Change» in Salecina/Maloja mit Wandertagebuch, Gedichten, Gesang und einer Leseempfehlung zu Ernst Bloch.

773 Kilometer unterwegs von Ilanz nach Genf stromere ich zu Hause entlang der Bücherwand und nehme das Buch «Prinzip Hoffnung» in die Hand. Der Mocken mit drei Bänden ist ein nützliches Geländer, unser Abenteuer in meinem Kopf zu verankern. Der Philosoph und Dichter Ernst Bloch war, steinalt schon, auch zu Gast hier in Salecina. Ein paar Jahre lang gab es hier gescheite Seminare zu seinem Werk. Ernst Bloch hat das «Prinzip Hoffnung», dieses Ballett des Wissens, Wollens und Träumens von 1938 bis 1974 im amerikanischen Exil geschrieben und gab ihm den schönen Titel «Dreams of a better life». Das Aperçu auf Seite 1628 erhellt Klimaspuren: «Der Mensch lebt noch überall in der Vorgeschichte, ja alles und jedes steht noch vor Erschaffung der Welt als einer rechten. Die wirkliche Genesis ist nicht am Anfang, sondern am Ende, und sie beginnt erst anzufangen, wenn Gesellschaft und Dasein radikal werden, das heisst sich an der Wurzel fassen. Die Wurzel der Geschichte aber ist der arbeitende, schaffende, ...