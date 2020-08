Jakob, redete und zwitscherte mit der Klarinette zum Geburtstag der Stiftung für Landschaftsschutz. Fotos: Christoph Meier und Ralph Feiner

Köbi Gantenbein 31.08.2020 09:24

Landschaft, Schwalben, Feierstunde Die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz feierte im Landhaus Solothurn ihren 50. Geburtstag. Die Festrede mit Liedern, Klarinettengezwitscher und einem Gedicht von den Schwalben. 31.08.2020 09:24

Gesang im Gantenbein‘schen Bariton Che fast qu tü randulin oura som sül quel manzin Eu sun qua per t' avisar, tü nun tessast maridar Das, liebe Festgemeinde, ist das Lied vom Randulin. Von der Schwalbe aus dem Unterengadin. Es ist ein Lied sich erfüllender Hoffnung, ein Lied, das die Schönheit ahnt. Lange war der Randulin fort aus dem Unterengadin, als Zuckerbäcker in Sankt Petersburg, San Sebastian oder Genua. Was die Dorfschöne über viele Jahre lang dachte, sah, wollte und ahnte – das geht nun in Erfüllung. So viele Male flog die Schwalbe drei Kurven und sah die Schönheit von drei Seiten. Immer auf der Vorbeireise. Die Schönheit, seine Liebste. Doch sie hat zu Hause auf ihn gewartet. Jetzt kündet der Randulin an: ich bin da, um Dir zu sagen: Du wirst heiraten. Das Heimweh hat ein Ende. ###Media_2### Klarinette zwitschert und gurgelt und spielt dann in ihrer untersten Lage «Randulin». Auslaufend in herzhaft zitternde und laute Töne. Landschaft ist Heimweh und wir tun gut daran, ...