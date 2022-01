Jakob fragt, ob eine Therapie Freud'scher Richtung die Prügler auf die Raumplanung heilen kann.

Köbi Gantenbein 05.01.2022 19:56

Gerne wandere ich im Januar vom Bahnhof Reichenau über den Polenweg ins Domleschg im Kanton Graubünden. Diese Zauberlandschaft gibt es nur, weil Landschaftsschützer mit Leuten aus Rothenbrunnen, Rhäzüns, Bonaduz und Tamins sich in den Sechziger Jahren gegen einen gross angelegten Autobahnbau gewehrt haben. Erfolgreich. Sie haben den Strassenbau nicht verhindert, sie haben darauf gedrängt, dass die Strasse durch Tunnels geführt und so verbessert werde, damit sie die Auen als Lebensraum und Schönheit nicht zerstöre. Doch schon in den Sechziger Jahren reichte gut zureden und in der Zeitung Krach machen für das Bessere nicht immer. Die Mitglieder der Familie «Fortschritt & Söhne AG» haben Landschaft, Heimat und Natur in unerkannter Wucht zu verändern begonnen. Dagegen ist ein Netz an Verfassungs- und Gesetzesbestimmungen in Bund und Kantonen zu Baukultur, Natur- und Landschaftsschutz und Raumplanung entstanden. Federführend waren bürgerliche Politiker und Politikerinnen von Leon Schlump...