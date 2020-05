Jakob liebt den Juli in Ramosch, gedichtet von Luisa Famos.

Köbi Gantenbein 07.05.2020 17:17

Ich bin als Büblein einer Prättigauer Bähnlerfamilie in Samedan aufgewachsen. Als ich aus der«scuolina» kam, konnten wir nordwärts, wo es länger Sommer war und die Familien von Lydia und Hitsch zu Hause. Mit mir heimwärts zügelte ich die Verliebtheit in Tante Cilgia, die Kindergärtnerin. Kaum war diese Flamme verblasst, übernahm sie eine andere Engadinerin. Aus dem «Balcun Tort» am Sonntag Nachmittag in der Stube meiner Grossmutter in Schiers sprach und strahlte Luisa Famos schwarzweiss aus dem Fernsehapparat. Später lernte ich: Sie ist nicht nur meine Sonntagsfee, sie ist die Dichterin des «Juli in Ramosch» und weiterer Gedichte, die gradewegs durch mein Ohr ins Gemüt gehen. Nach vielen Jahren sind sie jetzt wieder zu haben in einem von Trix Krebs schön gestalteten Buch des Limmatverlag. Auf jeder Seite steht rechts das Gedicht in Vallader und links, übersetzt von Luzius Keller, in Deutsch. Lügl a Ramosch Trais randulinas Battan lur alas Vi dal tschêl d'instà Minchatant tremblan T...