Jakob, gescheiterter Juuzer, beglückter Hörer

Köbi Gantenbein 15.04.2020 15:33

Ich habe eine gescheiterte Vorbildung im Juuzen: Als man das noch durfte, fuhr ich mitten in einer Gruppe von Appenzellern im Postauto über die Schwägalp. Sie begannen zu zäuerlen. Das ist ein Singsang ohne Worte, mit Rufen, Glucksen, Gemurmel, Gebrumm und Holeien. «Nömm dä uni duri», raunte einer neben mir, und ich setzte an. Aber flott ging das gar nicht, die Appenzeller sagten zwar nichts, aber sie schauten schräg unter ihren tellerartigen Hüten hervor. Und ich schwieg. Freie Abende Bis in diese Tage, wo ich mit einem Schlag von Hundert auf Null gesetzt worden bin: Kein Theater, kein Kino, keine Barkante, keine gastliche Runde, keine Proben mit dem Orchester, keine Auftritte. Dafür viele einsame – freie – Abende. Und so nahm ich die appenzellische Niederlage auf und sagte mir: «Du sollst die Kunst des Juuzens lernen». Nicht zuletzt um eine rhetorische Figur zu verbessern, die ich ab und zu brauche – ich singe ab und zu Vorträge, Vernissagereden für zeitgenössische Künstlerinnen...