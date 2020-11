Jakob hat dei Prinzipien des klimavernünftigen Bauens in den Alpen entworfen.

Die Kamera surren, das Licht ist hell, Köbi Gantenbein, der Jurypräsident von Constructive Alps hält seine Grundsatzrede zur Verleihung von Constructive Alps 2020. Übersetzerinnen in Udine übertragen sie flugs ins Slowenische, Französische und Italienische, die Sprachen der Alpen, und da das Romanische auch dazu gehört, stimmt der Präsident seinen Heldenbariton für ein Lied an. Che fast qua tü randulin, ora som sü quel Manzin. Eu sun qua per t' avisar, tü nun tessast maridar. Das ist das Hoffnungslied aus dem Unterengadin. Der Zuckerbäcker war lange fort. Jetzt kommt er heim und wird seine Liebste heiraten, die viele Jahre auf ihn gewartet hat. Hoffnung ist das Benzin von Constructive Alps. Denn das ist eine Veranstaltung, die Sanierungen und Neubauten aufs Schild hebt, die klimavernünftig gedacht und gebaut sind. Und zwar zwischen Ljubljana und Nizza. Damit alles gut kommt, alpenweit, weltweit. Der Kern: Hoch- und Tiefbau gehören zu den massgebenden Verursachern von Treibhausgasen. Diese z...