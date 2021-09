Jakob über das Unternehmertum der Stadt Zürich in den Alpen und den Stolz von 7000 Fotografien.

Das Stadtarchiv Zürich stellt Fotografien über den Bau der Staumauern und Kraftwerke in Graubünden und an der Limmat aus – eine Schweizer Heldengeschichte. Pressieren: Sie ist nur noch bis Freitag zu sehen.

Köbi Gantenbein 20.09.2021 14:49

Heldenbilder der Elektrizität Das Stadtarchiv Zürich stellt Fotografien über den Bau der Staumauern und Kraftwerke in Graubünden und an der Limmat aus – eine Schweizer Heldengeschichte. Pressieren: Sie ist nur noch bis Freitag zu sehen. 20.09.2021 14:49

Wie Stelzen stehen die filigran gestalteten Masten für die Hochspannungsleitungen in den schwarzweissen Landschaftsfotografien, zeigen hoch oben turnende Monteure, tragen schwere Kabel durch die Luft. Die Kabelstrassen beginnen bei den Stromzentralen des Elekrizitätswerkes der Stadt Zürich ewz im Bergell, im Oberhalbstein und im Domleschg und transportieren den Strom über 250 km bis in die Stadt. Als Schlösser und Kathedralen haben Architekten wie Gustav Gull die Fabrikbauten für den Strom in die Berglandschaft gestellt – völlig fremd, und selbstbewusst wollte die Stadt ihr «bestes bauliches Vermögen» in die Wildnis tragen. Haushohe Trax und Bagger, keck blickende Arbeiter mit Beret auf dem schwarzen Lockenkopf, Ingenieure mit Kravatte, Gamaschen und Zigaretten im Mundwinkel und unglaubliche Verschiebungen von Terrain – in den Fünfzigerjahren des letzten Jahrhunderts sind Teile der alpinen Landschaft Graubündens mit Stauseen, Staumauern, Ausgleichsbecken, Stromzentralen und Hochspannungsleitun...