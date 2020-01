Jakob sah die Ausstellung von Guido Baselgia in Winterthur.

In der Fotostiftung Schweiz in Winterthur ist die Ausstellung «Als ob die Welt zu vermessen wäre» zu sehen. Bilder über Landschaften in der Welt und in der Schweiz von Guido Baselgia.

Köbi Gantenbein 31.01.2020 11:58

Im ersten kleinen Raum nimmt ein grosses Bild gegenüber der Türe das Auge ein. Fels-, Schnee- und Eislandschaft, Geröll, Kies. Vertraut und fremd. Daneben weitere, kleinere Fotografien aus der vierzigteiligen Serie «Hochland», die Guido Baselgia vor gut zwanzig Jahren fotografiert hat. Schwarz-weiss.

Guido Baselgia, Hochland III, 2001, Morteratschgletscher, 14. Juni 2000, © Guido Baselgia

Ihnen gegenüber hängt ein kleines Bild: Lago Bianco. Das Schwarzeis des künstlichen Sees, feine Spuren, dort wo es zerbrechen wird. Vom Ospizio Bernina aus kann man dieses Bild jeden Frühling gut sehen und es ist mir als Vertrautem fremd, weil ich den zerspringenden See ja immer eingebettet und nicht als Ausschnitt sehe, als abstrakt anmutendes Bild. Im nächsten Frühling werde ich mit den Händen vor Augen einen Ausschnitt nachbilden. Kurz – der Einstieg in die Ausstellung «Als ob die Welt zu vermessen wäre» in der Fotostiftung Winterthur ist packend, anregend. Sie erinnert mich an einen Roman, den ich dann gut finde, wenn mich die erste Seite einpackt. Sie fasst das Wichtige zusammen, die Stimmung, die Botschaft, die Ahnung, was noch kommen wird. Hier: die Bildererfindung des Schauenden, Denkenden und Reisenden und die handwerkliche Bildherstellung. Das sind die zwei Teile von Guido Baselgias künstlerischem Programm. Ich sehe ihn im Untergeschoss seines kleinen Hauses in Malans, wo er seine Werkstatt mit der Dunkelkammer eingerichtet hat. Gestützt auf einen über vierzig Jahre langen Weg als Bilderfabrikant zieht er seine Belichtungen auf Silbergelatine ab. Er sucht, wie es die Kuratorin Teresa Gruber im Saalzettel treffend beschreibt «nach der geeigneten Kombination aus Filmmaterial, Fotopapier, Belichtungszeit, Filtern und Entwicklern und entschiedet, in welcher Grösse jede Aufnahme am besten funktioniert.» Der erste Raum ist das Geländer durch die nächsten drei Kammern, wo wir mit Baselgia an der Barentsee, im Weltraum, am Toten Meer, an den Salzseen in Bolivien, in Peru und schliesslich im Urwald von Ecuador unterwegs sind.

Welt sehen

«Als ob die Welt zu vermessen wäre» heisst die Ausstellung. Der leise, verdutzte Unterton fasst die Kritik am europäischen kolonialen Blick von 600 Jahre Ausbeutung und Eroberung, von 200 Jahren ethnologischen und geografischen Forschungsreisen, von 150 Jahren Fotografie und von 50 Jahren Massentourismus mit Hotelplan nach Afrika und mit «Expeditions-Kreuzfahrten» an den Süd- und Nordpol zusammen. Ein kühne künstlerische Ambition! Nun hat Baselgia als wacher Zeitgenosse solches Bewusstsein, aber er gehört nicht zu den Agit-Prop-Fotografen, die für uns im warmen Stübchen das Elend der Welt dokumentieren. Wie jeder Fotograf ist er ein teilnehmender Beobachter, aber kein Reporter. Er ruft nicht: «Ich klage an!». Er hat es lieber umständlich, sammelt mit der Kamera Licht ein, das er in seiner Dunkelkammer zu Formen und Figuren macht, zu Experimenten mit der Dünkle und Helle und den tausend Zwischentönen. Er führt formale Wunderdinge vor, die er, nicht die Natur und nicht der Ausbeuter, fabriziert. Ich tauche ein, lasse mich faszinieren, verführen als höre ich Papageien krächzen und tauche auf. Und habe das bange Wissen aus der täglichen Zeitungslektüre, dass diese Welt am Verschwinden ist, dramatisch verstärkt.

Guido Baselgia, Tierra caliente – «Traurige Tropen», Añangu, 2. April 2018, 17.32 Uhr, © Guido Baselgia

Es bleibt auch ein Trost – Baselgia wollte den Urwald als Baumkronenmeer fotografieren. Ich stelle mir vor, wie er und seine Helfer die schwere Fachkamera und alles Drumherum in den Urwald geschleppt und auf einen Hochsitz über den Bäumen gestemmt haben, in der Schwüle auf den richtigen Augenblick wartend – analog fotografieren heisst, dass jedes Bild mit materiellem Aufwand belichtet wird. Und dann dies: Die feuchte Luft klebt die Filmblätter zusammen, ein einziges Negativ kann er, zerkratzt, heim nach Malans mitnehmen. Der Dschungel war stärker als Technik. Nun ist dieser Trost naiv, wenn wir die Berichte über die grossräumige Vernichtung des Regenwaldes lesen, aber die Fülle an abgebildeter Wildnis gibt der Lektüre dieser Berichte einen Schwung – welch ein Elend, dass sie verschwindet!

Landschaft sehen

Guido Baselgia ist ein Landschaftsfotograf. Sein Auge gilt der Substanz, den Formen und Figuren von Pflanzen, Steinen, Wasser. Er isoliert sie zu Stillleben, er komponiert sie zu grossen und üppigen Tafelbildern, geheimnisvoll als sei der Mensch fort, der doch tatkräftig mit den Caterpillar-Traktoren und sanftmütig mit der Grossformat-Kamera da ist. Ich bin es gewohnt, Landschaft als ästhetische Kategorie zu begreifen, als Menschenwerk. Jeder Quadratmeter Schweiz ist seit bald 200 Jahren als Landschaft vermessen, fast jeder ist gerüstet, damit ihm Landschaft angemessen werde als Gebirge für den Tourismus, als Fettwiese für den Bauern, als Bauzone oder als Freiraum für die dichte Stadt. Seit ein paar Jahren gewinnen für mich Bilder wie die Baselgias an Bedeutung: Landschaft als Wildnis. Trügerisch und dennoch trostreich. Lange Jahre lehnte ich solche Umwidmungen ab, weil sie, politisch imprägniert, vom Berggebiet die «Alpine Brache» gefordert haben. Die Vordenker der neoliberalen Herrlichkeit wollten den Geldfluss aus den Zentren in die Peripherie abbinden. Die Abbau-Propheten sind politisch gescheitert. Die Leute von Avenir Suisse um Daniel Müller-Jentsch sind gar eine ab und zu anregende Denkwerkstatt für alpine Landschaften geworden. Die Krise von Umwelt und Klima eröffnet neue Aussichten und Abenteuer: Wildnis in der Schweiz. Guido Baselgias Monografie in Winterthur legt dazu eine ästhetische Spur.

Landschaft lesen

Guido Baselgia, Tierra nevada, Cotopaxi, 1. September 2013, 15.20 Uhr, © Guido Baselgia

Guido Baselgias Bilder faszinieren unmittelbar. Man muss weder vorgeformtes Interesse noch einen imprägnierten Blick haben. Sie wirken direkt, weil sie spektakuläre Formenspiele sind und routiniert visuelle Geschichten erzählen. Mein über viele Jahre vermessener Blick hat die Frische und Freude verloren als dass er sich einfach einliesse. Ich erinnere mich, ich lese und schaue. Und so lobe ich die Kuratorin als Verfasserin des Saalzettels. Ich kenne Baselgias Arbeit; mir gefällt, wie Teresa Grubers wissende Sätze mir das dreissig Jahre alte künstlerische Werk des Fotografen da und dort neu erschlossen haben.

Und ich will schliesslich noch auf eine weitere Lektüre hinweisen, die «Als ob die Welt zu vermessen wäre» in einen grossen Zusammenhang stellt. Andrea Wulf schrieb: «Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur». Ich las das Buch über den Urwaldforscher zufällig kurz vor dem Ausstellungsbesuch. Es gibt zur Zeit kein passenderes.