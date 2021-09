Köbi Gantenbein.

‹Gewusst wie› zur Verbesserung der Welt Am nächsten Wochenende ist ‹Europäischer Tag des Denkmals›. Drei Anmerkungen als Morgengabe zum Tagesthema ‹Gewusst wie›.

Den uralten, wieder hergestellten Lärchabodastall in Vals einweihen oder lernen, wie im Avers alte Strassen schön in Stand gehalten werden. Denkmalpfleger, Archäologische Dienste, Heimatschutz und lokale Kulturtäterinnen laden schweizweit zu über hundert Ortsterminen ein, die jeweils am ersten Septemberwochenende den europäischen Tag des Denkmals feiern. Er heisst dieses Jahr «Gewusst wie». Es wird ein grosser Publikumserfolg werden, denn das Handfeste loben, tröstet uns, wenn die Welt von einer Krise in die nächste torkelt. Das war schon im 19. Jahrhundert so, als der charismatische Architekt, Ingenieur und Tyopgraf William Morris in England das «Arts & Crafts»-Mouvement zu einer bis heute wirksamen Bewegung gegen das leere Fortschrittsversprechen auf die Beine stellte. Aus ihr wuchs der Jugendstil, von ihr nährten sich die Architekten und Bauherren, die in der Schweiz malerischen Heimatstil in Architektur und Design gebaut haben mit Leuchttürmen zum Beispiel dem Hauptsitz der Kantonalbank...