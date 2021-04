Jakob über ein Bundesgerichtsurteil zum Bauen ausserhalb der Bauzone

Köbi Gantenbein 30.04.2021 14:39

Fort mit illegal Gebautem ausserhalb der Bauzone Das Bundesgericht stellt fest: Bauten ohne Bewilligung ausserhalb der Bauzone müssen abgebrochen werden. Ein Urteil auch mit politischer Kraft. 30.04.2021 14:39

In Neuenkirch im Kanton Luzern hat die Baufirma Muff ihren Werkhof – 14 Gebäude für das Material und die Maschinen. In den Achtziger Jahren schon hat sie sie aufgestellt – in der Landwirtschaftszone ausserhalb der Bauzone mit Blick auf den Sempachersee, aber ohne Baubewilligung. Viele Jahre ging das gut, weder die Gemeinde, noch der Kanton taten etwas dagegen. Reklamationen waren folgenlos. Bis 2014 die Baufirma ein Gesuch für weiteren Ausbau einreichte. Damit ging der Streit mit den Nachbarn in eine neue Etappe. Die Gemeinde schützte den Bauunternehmer mit Fristverlängerung, der Kanton Luzern half ihr. Das ARE in Bern aber machte Druck, so dass die Gemeinde schliesslich entschied, dass Muff elf Bauten abreissen müsse – drei könne er stehen lassen, denn sie stünden dort seit über 30 Jahren nun. Eine Frist, die der Kanton auch für illegal in den Bauzonen Gebautes ansetze. Das Bundesgericht hat nun entschieden: Das ist falsch, der ganze Werkhof muss weg. Das Bundesgericht fällt dami...