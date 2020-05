Die schöne Patina der Fassade verbirgt den Tod tausender Arbeiter. Fotos: Köbi Gantenbein

Auch Jakob kann nicht in die Fremde reisen, darum spaziert er in der Nähe und schreibt Postkarten über Landschaft, Architektur, Kunst und Design seines Dörfleins Fläsch. Heute: Schönheit und Fluch.

Köbi Gantenbein 15.05.2020 18:01

1900 wurde Faserzement erfunden. Die Mischung aus Silkonfasern und Zement – wurde eine der populärsten Fassaden- und Dachabdeckungen europa-, ja weltweit. Günstig herzustellen und zu montieren, leicht, schwer brennbar. Und die Fassadenplatten altern schön, die einst dunkelrote Farbe trägt an der Stallfassade in der Kreuzgasse alle Schattierungen. Moose und Flechten überlagern sie. Patina aus Regen, Wind und Sonne. Eine Ewigkeit haltbar – aeternitas – was der Firma Eternit den Namen gab, die diesen Baustoff hierzulande monopolisierte. Die günstige Schönheit sorgte aber für unendlich viel Leid weltweit. Denn der Asbestzement frass die Lungen der Dachdecker, Bauarbeiter, Elektriker und Fabrikler. Die Industriellen wie die Familie Schmidheiny konnten bei aller Bussfertigkeit ihre Schäfchen ins Trocken bringen. 1943 schon erkannten Ärzte die tödliche Gefahr, erst 1990 wurde das Material in der Schweiz verboten. Tausende Arbeiter starben inzwischen an Asbestose, oft lange nachdem die Asbestfasern i...